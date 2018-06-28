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Mardin'de bir terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Mardin'de bir terörist teslim oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan teröristin teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de önceki gün terör örgütü PYD/PKK mensubunun Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütü mensubunun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
mardin PKK'lı terörist

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