Mardin’de Çanakkale ve Afrin zaferi bir arada kutlandı

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama ve şehitleri anma programına Afrin zaferi damga vurdu.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türkiye’nin yedi düvele karşı savaştığını ifade ederek, “İlk özel hareket birliklerimiz Afrin merkezine girdiler. Allah onlara güç ve kuvvet versin. Rabbim onları korusun ve onları Afrin’de muvaffak etsin” dedi.

Miroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mardin ve Diyarbakır ziyaretinde Afrin zaferinin ipuçlarını verdiğini anımsatarak “ Türkiye sadece bir kaç terör örgütüne karşı mücadele eden bir ülke değil. Suriye’de Türkiye’nin yürüttüğü savaş, yüzyıl önce başlamış bir savaşın sürekliliği ve devamı gibidir. Yani bugünde Türkiye Afrin’de 7 düvele karşı mücadele ediyor. Bu vesileyle ben Afrin şehitlerimizi hürmetle anıyorum. Afrin’de gidilen süreçte 15 Temmuz’u hatırlamamak olmaz, 15 Temmuz şehitlerimizi de hürmetle anıyorum.” ifadesini kullandı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Afrin’den gelen haberlerin sevindirici olduğunu belirterek “Millet olarak buna çok mutlu olduk. İnşallah bu böyle devam edecek. Güney sınırlarımızda terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz" diye konuştu. Mardin’de 950’ye yakın şehit ve gazi ailelerin hükumetin desteğiyle hiçbirinin ihmal edilmediğini söyleyen Vali Yaman, şunları kaydetti:

“Terörle mücadeleyi de güvenlik güçleri ve vatandaşların desteğiyle sürdürmekteyiz. Hükümetimiz ciddi bir destek veriyor. Mardin’e bağlı birliklerimiz de Afrin’de mücadele ediyorlar. Bu sabah Afrin’den çok sevindirici haber aldık. Millet olarak buna çok mutlu olduk. İnşallah bu böyle devam edecek. Güney sınırlarımızda terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İçeride de iyi bir mücadele var.”

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, konu 18 Mart olunca herkesin hassas olduğunun altını çizerek “Mardin olarak gerçekten zor günler geçirdik. Her kışın sonunda bahar vardır ve biz baharın geldiğini gördük. Bu memleket için şehit olmak isteyen binlerce asker ve polisimiz Afrin’de . Yedi düvele karşı savaşmaktayız. ” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK üyesi Zeynep Alkış, bugün nefes alıyorsak 103 yıl önce savaşan Mehmetçiğin son nefesi sayesinde bunu başardığımızı kaydederek “ 103. yılını kutladığımız Çanakkale şehitlerine minnettarız.” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü programına AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengi Efetürk, Türkiye Güvenlik Korucuları, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve davetliler katıldı.