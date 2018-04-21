"Geleneksel çocuk oyunlarının, çocuğun beden ve ruh sağlığına katkısı çok fazladır. En büyük amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize sahip çıkmaktır. Çocuk yaşlarında güzel etkinliklerle vakitlerini değerlendirmek ve geleneksel oyunlarımızı tekrar toplumuza kazandırmak istiyoruz."

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi salonunda düzenlenen etkinlikte, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunca oluşturulan ve 10 okulun takımların yer aldığı "çocuk oyunları" ligi başladı.

TOKİ İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Muhittin Aydın da eski geleneklerin yaşatılması konusunda ön ayak olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çocukların hayal ettiklerini oyunların gerçekleştirildiğine dikkati çeken Aydın, "Büyüklerimize sorduğumuzda oynanan oyunları anlatırlar. Çocuklarımız ise ellerinde tabletler olur, o oyunları hayal ederlerdi. Şimdi o hayal geçekleştiriliyor. Burada çocuklarımız büyüklerinin oynadıkları oyunları oynayarak onların çocukluğunu öğrenecekler." ifadesine yer verdi.

4. sınıf öğrencisi Şile Nisa, oyunlarla eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti.

Öğrenci Sedef Yeşilmen de oyunu kaybettiği için üzüldüğünü ancak böyle bir yarışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Arkadaşlarımla vakit geçirebiliyorum. Bu oyunu ben bu yıl öğrendim. Oyunları çok sevdim, mutluyum." dedi.

Etkinliğe, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve davetliler katıldı.