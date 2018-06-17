Mardin'de çocuklara gökyüzünden şeker yağdı

Vatandaşlardan Sibel Sayhar, belediyenin çocukları sevindirdiğini belirterek, "İlk defa görüyorum öyle bir şey. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocukları eğlendirmek gerekiyor." dedi.

Abdurahman, "Arkadaşlarımla Suriye'de oynarken helikopter geldi her yere bomba attı. Herkes kaçmaya başladı, ben de saklandım sonra babam geldi buldu. Türkiye'ye gelirken sınırda askerler bizi aldı. Türk askerini çok seviyorum. Suriye'de savaş vardı bombalar yağıyordu, Türkiye'de ise şeker atıyorlar." dedi.

Halep'ten gelen Mehmet Amedi Türkiye'de bayramların güzel geçtiğini belirterek, "Suriye'de üzerimize bomba yağıyordu, Türkiye'de şeker yağıyor." ifadesini kullandı.

