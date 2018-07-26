Mardin'de damda sinema keyfi

Film gösterimlerini her çarşamba akşamı açık havada yaptıklarını aktaran Budak, "Birçok insan seyretmeye geliyor. Haziran ayında faaliyete başladık, ekim ayına kadar burada film gösterimleri devam edecek." dedi.

MARDİN (AA) - Mardin'de sanatseverler, fotoğraf, heykel ve görsel öyküleme gibi farklı sanat dallarına ilgi duyan gençler tarafından açık havada izlenime sunulan filmleri izlerken damda sinema nostaljisini de yaşıyor.

- Ortadoğu sinemasından esintiler

Üyelerden Ömer Kılıç da eskiden Mardin'de filmlerin damlarda izlendiğini ve tekrar o duyguyu canlandırmak istediklerini anlattı.

Mezopotamya Ovası'na yaslanarak, Mardin Kalesi karşısında gece görüntüsüyle açık hava sineması yaptıklarını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir ilgi var, insanlara nostaljik bir hava yaratıyor. Özellikle seçtiğimiz filmler Ortadoğu filmleri. Şu anda, Ortadoğu sineması üzerinde duruyoruz. 'Peki Şimdi Nereye?' filmiyle başladık; bir Lübnan filmiydi. Bu gece de 'Bab'Aziz' filmi; bir derviş ve torunun hikayesini ele alan bir film. Sırtımızı uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'na dönüp Ortadoğu sinemasını, gerçekliğimizi izliyoruz. Sağ olsun toplumdan da güzel bir destek var. İnsanlar buraya geliyor, gün geçtikçe çoğalıyoruz."

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- "Alışveriş merkezleri yerine damlarda izlemek çok daha güzel"

Filmi izlemeye gelen vatandaşlardan Şaha Keleş ise otantik bir ortamda çok keyifli ve güzel bir duygu yaşadıklarını kaydetti.

Keleş, "Sinemayı bu şekilde izlemek çok daha keyifli. Alışveriş merkezlerinde sinema izlemek yerine damlarda izlemek çok daha güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Esra Gökçe de 20 gün önce gezmek amacıyla geldiği Mardin'e hayran kaldığını belirtti.

Tesadüfen karşılaştığı bu film gösterimine de hayran kaldığını anlatan Gökçe, "Annem her zaman bahsederdi; 'Çocukluğumda, damların üzerinde sinema izlerdik' diye. Çok otantik, güzel, heyecanlı. Burada yaşadığım günleri hiç unutmayacağım. Bu da benim için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

