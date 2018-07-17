MARDİN (AA) - Mardin'de din görevlilerine "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında "Dini İstismar Eden Terör Örgütleri" konulu seminer verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince Mardin Müftülüğü Konferans Salonunda verilen seminerde, Terörle Mücadele Şubesinde görevli Davut Kartalkaya, Döndü Polat ve Salman Oktay sinevizyon eşliğinde "terör örgütlerinin din istismarı", "terörizm", "din istismarı ile terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri"ni anlattı.

Kartalkaya, terörle mücadelenin ikiye ayrıldığını, bunlardan birinin bataklığın kurutulması diğerinin ise suçluyla mücadele etmek olduğunu söyledi.

FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerinin en çok kullandığı yöntemlerden birinin din istismarı olduğunu vurgulayan Kartalkaya, "Dinimiz, bize çok şey gösterdiği gibi devletimizi, milletimizi korumamız için güzel sözleri ve örnekleri var. Fakat bunu dini istismar edenler kendilerine uygun şekilde kullanabiliyor." dedi.

Terör örgütlerinin sosyal medyayı çok iyi kullandığını dile getiren Kartalkaya, din görevlilerinin toplumu her mecrada olduğu gibi sosyal medyada da doğru bilgilendirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.