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Mardin'de "Dini İstismar Eden Terör Örgütleri" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

Mardin'de "Dini İstismar Eden Terör Örgütleri" semineri

MARDİN (AA) - Mardin'de din görevlilerine "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında "Dini İstismar Eden Terör Örgütleri" konulu seminer verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince Mardin Müftülüğü Konferans Salonunda verilen seminerde, Terörle Mücadele Şubesinde görevli Davut Kartalkaya, Döndü Polat ve Salman Oktay sinevizyon eşliğinde "terör örgütlerinin din istismarı", "terörizm", "din istismarı ile terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri"ni anlattı.

Kartalkaya, terörle mücadelenin ikiye ayrıldığını, bunlardan birinin bataklığın kurutulması diğerinin ise suçluyla mücadele etmek olduğunu söyledi.

FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerinin en çok kullandığı yöntemlerden birinin din istismarı olduğunu vurgulayan Kartalkaya, "Dinimiz, bize çok şey gösterdiği gibi devletimizi, milletimizi korumamız için güzel sözleri ve örnekleri var. Fakat bunu dini istismar edenler kendilerine uygun şekilde kullanabiliyor." dedi.

Terör örgütlerinin sosyal medyayı çok iyi kullandığını dile getiren Kartalkaya, din görevlilerinin toplumu her mecrada olduğu gibi sosyal medyada da doğru bilgilendirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Salman Oktay ise terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemlerini anlattı.

Döndü Polat da terör örgütlerinin, özellikle de PKK'nın dinle dalga geçen görüntüleri ve söylemleri bulunduğunu belirterek, "PKK, halkın dini duygularını siyasi amaçları için istismar etmeye çalışıyor. Gençleri, örgüte katılım aşamasında veya örgüte girdikten sonra dinden uzaklaştırmaya çalışıyor." diye konuştu.

Seminerde, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi.

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