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Mardin'de dolu ve yağmur sele döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

MARDİN'de etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde sele dönüştü.

Mardin'de dolu ve yağmur sele döndü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde sele dönüştü. Sel nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bazı yollar su altında kaldı.
Mardin'de öğleden sonra etkili olan sağana ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağmurdan korunmak için zor anlar yaşadı. Cuma gününden bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı. Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü.
Yarım saat süren yağış, kentin bazı mahallerinde sele dönüştü. Otogar civarındaki yollar su altında kalırken, bazı araç sürücüleri mahsur kaldı.
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Mardin'de dolu ve yağmur sele döndüMardin'de dolu ve yağmur sele döndü

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