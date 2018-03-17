Mardin'de Erdoğan için 4 dilde 'Seni başkan yaptıracağız' pankartı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, bugün partisinin kongresine katılacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice 'Seni Başkan Yaptıracağız' yazılı pankart asıldı. Mardin'e gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan için kongrenin yapılacağı salona ve geçiş güzergâhına çeşitli mesajlar yazılı pankartlar asıldı. Kongrenin yapılacağı spor salonunun dışına da üzerinde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice 'Seni Başkan Yaptıracağız' yazılı pankartı asıldı. Kongre protokolünde şehit aileleri ve gaziler için özel yer ayrıldı. Salonun girişinde vatandaşlara zeytin dalı dağıtıldı. Kongreye, 'Dünyanın En Uzun Adamı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen ve Süryani Metropolit Salibe Özmen de katılıyor.
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