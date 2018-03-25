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Mardin'de erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Mardin'de erkek cesedi bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye uyruklu kişiye ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Turan Mahallesi Çağlayan Caddesi'ndeki metruk binada hareketsiz yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Suriye uyruklu olduğunu tespit etti.

Cenaze, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
erkek cesedi mardin Suriye uyruklu

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