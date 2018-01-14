Mardin'de evdeki patlama

MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan Fadıl Üzen (79) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evlerindeki kömür sobasını yakmak istedikleri sırada meydana gelen patlama ağır yaralanan Üzen, Mardin'deki tedavisinin ardından sevk edildiği Adana'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Olayda, ağır yaralan Üzen'in eşi Halime Üzen'in Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.
İlçede 4 gün önce mutfaktaki tüpten sızan gazın neden olduğu belirlenen patlamada, Fadıl Üzen (79) ve eşi Halime Üzen (82) ağır yaralanmıştı.
(AA)
Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki
Suudi futbol fanı: Stadyumda maç izlemek gerçeküstüydü!
Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi
Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!
ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi
Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması
Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!
Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar
Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum