HABER

Mardin'de evdeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 21:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Mazıdağı ilçesindeki bir evde 4 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan Fadıl Üzen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan Fadıl Üzen (79) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, evlerindeki kömür sobasını yakmak istedikleri sırada meydana gelen patlama ağır yaralanan Üzen, Mardin'deki tedavisinin ardından sevk edildiği Adana'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Olayda, ağır yaralan Üzen'in eşi Halime Üzen'in Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.

İlçede 4 gün önce mutfaktaki tüpten sızan gazın neden olduğu belirlenen patlamada, Fadıl Üzen (79) ve eşi Halime Üzen (82) ağır yaralanmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Çankaya'da toprak kayması

Çankaya'da toprak kayması

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.