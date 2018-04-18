HABER

Mardin'de gözaltına alınan kaymakamlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Korkmaz tutuklandı - Dargeçit Kaymakamı Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi

MARDİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise serbest bırakıldı.

Bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Korkmaz ile Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştı.

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ mardin

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Canlı yayın ölümle bitti!

Canlı yayın ölümle bitti!

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

İş adamına silahlı saldırı!

İş adamına silahlı saldırı!

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.