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Mardin'de Güvercin Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

MARDİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Mardin'de Güvercin Festivali

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) - MARDİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalda, dünyaca ünlü Mardin güvercinleri sergilendi.
Mardin Büyükşeir Belediyesi'nin organize ettiği Güvercin Festivali, sabah saatlerinde Diyarbakırkapı'dan start alan kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale, Mardin Valisi Mustafa Yaman, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninin ardından Vali Mustafa Yaman ve beraberindekiler festivalde sergilenen güvercinleri inceledi. Festivalde ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Mazruna Topluluğu’nun yöresel oyun gösterisi sergilendi.
Törende bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin’in artık güven ve huzur şehri olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce bu sokaklar ve caddelerde kimse yoktu. Mardin’de kimse yoktu. Esnaf ve turizmcimizin yüzü gülmüyordu. Şu son günlerde turist sayımızda yüzde 300 üzerinde artış var. Otellerimiz tamamen dolu. Esnafımızın yüzü gülüyor. Türkiye’de artık herkes Mardin’i görmek istiyor. Mardin yüzyıllardır barış şehriydi. Bildiğiniz gibi bu az bir süre kesintiye uğramıştı. Ama sabrettiniz ve hep beraber mücadele ettik. Mardin tekrar barış ve huzur şehri oldu. Bu şehri daha temiz ve daha güzel bir şehir haline getireceğiz. Bu festival şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin huzuruna vesile olacaktır. Mardin bir barış şehridir ve hep öyle kalacaktır" dedi.
TBMM İdare Amiri ve Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Mardin'in, dinlerin, dillerin beraber ve kardeşçe yaşadığı güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bir süre bu kardeşliğimizin arasına nifak tohumları ekmeye çalıştılar ama başaramadılar. Bizim birlik ve beraberliğimiz daim oldu"dedi.
Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ise, "Bugün Arapça, Türkçe, Kürtçe ve başka dillerde türkülerimizi haykıracağız. Güvencilerimizi uçuracağız ve Mardin’i Orta Doğu’nun sembolü tıpkı Kudüs gibi yüzyıllarca barışın, semavi dinlerin sembolü olmuş bir şehir olduğunu dosta, düşmana herkese göstereceğiz"diye konuştu.
Konuşmalarında ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar hep birlikte güvercin uçurdu. Vali Yaman, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara pilav dağıttı.
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Mardin'de Güvercin FestivaliMardin'de Güvercin FestivaliMardin'de Güvercin FestivaliMardin'de Güvercin Festivali

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