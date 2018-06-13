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Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

Artuklu ilçesinde seçim çalışması yürüten AK Partililere HDP'li bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırı yapıldı - Saldırıda aralarında kadın ve çocuğun da yer aldığı 8 kişi yaralandı - AK Parti İl Başkanı Nihat Eri: -"HDP seçim aracından çıkartılan sopa ve bıçaklarla arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Bir arkadaşımız sırtından bıçaklandı. Kadın kolları üyemiz kucağında 4 yaşında oğluyla saldırıya uğradı"

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partili gençler, HDP'li bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece Saraçoğlu Mahallesi'nde seçim çalışması yapan AK Partili gençlere, HDP'li bir grup sözle sataştı. AK Partililerin asmaya çalıştığı Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan grup, daha sonra HDP seçim aracından aldıkları bıçak ve sopalarla saldırdı.

Olayda AK Parti Artuklu İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Sincar ile gençlik kolları başkan yardımcıları İsmail Bayhoca, Ali Eren Koğumtekin ve Nurettin İlen, kadın kolları üyesi Perihan Saidoğlu ve 4 yaşındaki oğlu irfan Saidoğlu ile parti üyesi Halim Demir ve Selahattin Sincar yaralandı.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi, diğer 4 kişi tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası polis şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- "Türk bayrağını çiğnemek istediler"

AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ile AK Parti Mardin milletvekili adayları Şehmuz Dinçel ve Ahmet Kaya yaralıları hastanede ziyaret etti.

İl Başkanı Eri, burada yaptığı açıklamada, mahallede halk buluşması yapmak isteyen partililere, HDP seçim bürosundan çıkıp alana gelen bir grup tarafından saldırı yapıldığını söyledi.

Bayrak asmak isteyen partililerinin engellenmek istendiğini, toplantıya katılmak isteyen mahallelinin caydırılmaya çalışıldığını kaydeden Eri, şöyle dedi:

"Arkadaşlarımız önce sözle taciz edildi. Olay çıkmaması için uzun süre alttan aldılar, yatıştırıcı olmaya çalışmışlar. Fakat HDP seçim aracından çıkartılan sopa ve bıçaklarla arkadaşlarımıza saldırı yapılmış. Bir arkadaşımız sırtından bıçaklandı, başka bir arkadaşımız kolundan yaralandı. Kadın kolları üyemiz kucağında 4 yaşında oğluyla saldırıya uğradı. HDP'liler 'burası bizim kalemiz. Burada program yaptırmayız.' diyerek saldırmış. Bayraklarımızı ve Türk bayrağını çiğnemek istediler. Bir bayrağı da yakarak arkadaşımızın üzerine attılar. Saldırı planlı."

- "HDP kaybettiğini görüyor ve hırçınlaşıyor"

Saldırıların kendilerini yıldırmayacağının ve kapısını çalmadıkları hiçbir vatandaşı bırakmayacaklarının altını çizen Eri, şunları kaydetti:

"2 gün önce Kızıltepe'de kadın kollarımızın seçim otobüsü taşlandı. Mazıdağı ilçesinde giydirilmiş aracımız saldırıya uğradı, camları kırıldı. HDP kaybettiğini görüyor ve hırçınlaşıyor. Seçime gidiyoruz, seçimin sakin bir ortamda gitmesini arzu ediyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız ama her mahalleye gireceğiz, her kapıyı çalacağız. Saldırıları protesto ediyoruz. Halkımızın da onlara en güzel cevabı sandıkta vereceğine inanıyoruz."

Saldırıda yaralanan Selahattin Sincar, seçim çalışması için gittikleri mahallede saldırıya uğradıklarını belirterek, "Bayraklarımızı asarken HDP'nin seçim aracından gelen şahıslar bıçak ve sopalarla bize saldırmaya başladı. Yaralandık ama bayrağımıza zarar geldi diye canımız yanıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Artuklu saldırı

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