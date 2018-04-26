Mardin'de içme suyu borusu patladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde ana su borusu iş makinesinin çalışması sırasında patladı.

Alınan bilgiye göre, İpek yolu Mahallesi'nde alt yapı çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine su taşıyan ana su borusunu kazara patlattı. Akan su nedeniyle mahallenin bir bölümü su altında kaldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ekiplerinin müdahalesiyle içme suyu şebekesi onarıldı.

