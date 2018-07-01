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Mardin'de iki terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

Mardin'de Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Kızıltepe mardin

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