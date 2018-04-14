Mardin'de imza gününde Orhan Miroğlu'na yoğun ilgi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kentte ilk defa halka açık düzenlenen imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluştu. 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen ve kitap satışından elde edilen gelirin yetim ve yoksul ailelere dağıtılacağı açıklanan imza günü yoğun ilgi gördü.

Daha önce hiçbir kitap fuarının düzenlenmediği Mardin'de, ilk halka açık imza günü düzenlendi.

Kitaplardan elde edilecek gelirin 1404 yetim çocuğa harcanacağı öğrenilen imza gününe, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Vali ve Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, Artuklu Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, kamu kurum çalışanları, STK temsilcileri de katıldı.

İmza gününde, Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nu sevenler ünlü yazara kitaplarını imzalattırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yer yer izdihamın yaşandığı imza çadırında okurlar Miroğlu'ndan imza alabilmek için birbiriyle yarıştı. 'Yeniyüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık' isimli yeni kitabının imza gününde yoğun ilgiyle karşılaşan Miroğlu, okuyucularının oluşturduğu kuyruğun imza günü süresinde bitmeyeceğini fark etmesi üzerine bütün programlarını iptal ettirdi.

Son kitabı 'Yeniyüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık'ın en çok satan kitaplar arasına girmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Miroğlu, kitabını imzalamaya gelenler arasında üç ayrı kuşağın olmasını takdir ettiğini söyledi. Eşi Canan Miroğlu'nun yalnız bırakmadığı Orhan Miroğlu, imza gününde yaptığı söyleşide, "Tek arzum Türkiye’de barış demokrasi, adalet ve eşitlik içerisinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünya, evren yaratmak. Dünyanın neresinden bir yazar getirirseniz getirin, Mardin onu mutlaka kitap yazmaya teşvik eder. Özlediğimiz Mardin budur. Her gün kitapları konuşacağız. Rüyamız, beklentimiz, geleceğe dair umutlarımız budur. Şiddetin ve terörün bittiği, insanların o güvercin tedirginliklerini geri bıraktıkları bir Mardin hepimizin özlemi olan bir Mardin’dir. Dolayısıyla bu fikirlerimize değer verilmesini istiyoruz. Bölgemizin şiddetle, terörle anılan bir şehir olmamasını istiyoruz. Kitabımı imzaladıklarım arasında çocuklar da vardı. İnşallah onlar büyüdükleri zaman böyle kitapları okumak zorunda kalmazlar. Bu kitapta anlatılan trajedi çok geride kalır inşallah. Bir yazar olarak bugün bana verdiğiniz bu sevinci, bu coşkuyu hiçbir zaman unutmayacağım. Size karşı görev ve sorumluluklarım bugün biraz daha arttırmış oldu" dedi.

Yakın korumalığını yapan Şehit polis memuru Şerife Özden'in hayat hikayesinin de kitabında yer aldığını anlatırken duygusallaşan Miroğlu, bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Miroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü, "Beraber çalıştığımız birçok güvenlik mensubu kardeşimizin hikayeleri de yer alıyor. Bunlardan biri de hiçbir zaman unutamayacağım Şerife bunlardan biriydi. Şerife'nin benim için kızım Hiva'dan hiçbir farkı yoktur. Beraber köylere gittik, beraber şire üzüm yedik, tandır ekmeği yedik. Ama sonra Şerife'yi Midyat Emniyet Müdürlüğümüze yapılan bir saldırıda alçakça; haince, korkakça bir saldırıda kaybettik. Kitabının arka kapağını Şerife'nin kısa süren ömrünün son dakikalarını anlatan paragrafa ayırdım" diye konuştu.

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