Mardin'de kaçakçılık operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine uygulama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 4 araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 15 bin 160 paket sigara, 156 kilogram nargile tütünü ele geçirildiği, 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.
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