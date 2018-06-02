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Mardin'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

Operasyonlarda, 7 kilo 650 gram uyuşturucu, 654 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de 7 kilo 650 gram uyuşturucu, 654 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince "kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi" kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan yol uygulamalarında ve operasyonda 7 kilo 650 gram uyuşturucu, 654 kilogram nargile tütünü ve 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 9 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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