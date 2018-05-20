Mardin'de keçi kurtarma operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşen keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yazyurdu Mahallesi'nde içinde su bulunmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya keçi yavrusunun düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdiven kullanarak indikleri kuyudan keçiyi çıkardı.
Kurtarılan keçi yavrusu, sahibine teslim edildi.
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