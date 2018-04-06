MARDİN (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "Yaptığımız programın devamlılığını sağlamak üzere bir yazılım geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu yazılım çok geniş bir veri tabanına sahip olacak." dedi.
BİK tarafından Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’teki kurumların basın ve halkla ilişkiler müdürlüklerinde çalışan personele yönelik "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi Eğitim Programı" eğitimi düzenlendi.
Eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan 28 personele DİKA toplantı salonunda törenle sertifikaları verildi.
Törende konuşan BİK Genel Müdürü Karaca, halka en iyi şekilde hizmet edebilmek için her türlü görev ve katkıyı yapma gayreti içinde olduklarını söyledi.
Teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanmasının önemine değinen Karaca, alınan eğitimin bir başlangıç olduğunu kaydetti.
Bir veri tabanı geliştirmeyi düşündüklerini anlatan Karaca, şöyle devam etti:
"Yaptığımız programın devamlılığını sağlamak üzere bir yazılım geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu yazılım çok geniş bir veri tabanına sahip olacak. Veri tabanında Osmanlı dönemi dahil olmak üzere bürokratik geleneklerimizi burada paylaşacağımız bir ortam hazırlamayı düşünüyoruz. Bu konuda çeşitli müracaatlarımız var. Finansman desteği sağlarsak bu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz."
Törene, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Vali Yardımcısı Mesut Uslu, Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi ile basın mensupları katıldı.
- BİK Genel Müdürü Karaca: - "Yaptığımız programın devamlılığını sağlamak üzere bir yazılım geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu yazılım çok geniş bir veri tabanına sahip olacak"
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