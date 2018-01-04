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Mardin'de "Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Kalmasın" projesi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 38 dakika önce

- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle okuma yazma kursu açtı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, "Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınlara yönelik projelerine devam ediyor.

Belediye, şehirde okuma yazma bilmeyen kadınlar için "Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Kalmasın" projesini hayata geçirerek, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle okuma yazma kursu açtı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, kültürlerin şehri Mardin'de okuma yazma bilmeyen kadın kalmasın diye çalıştıklarını kaydetti.

Tüm birimler olarak her zaman kadınların yanında olduklarını kaydeden Yaman, "Mardin'e huzurun gelmesiyle vatandaşların sosyal olmalarına imkan sağlayan projelere imza atıyoruz. Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığımızı daha aktif hale getirerek, her zaman için kadınlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Kadınlara yönelik birçok alanda kurs açtıklarını anımsatan Mustafa Yaman, şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza yönelik gastronomi, pastacılık, tekstil gibi kurslar açtık. Bu kurslarımıza devam eden kadınlarımız el becerilerini geliştirdikleri gibi meslek sahibi de olabiliyorlar. Şehrimizde okuma yazma bilmeyen kadın sayısını daha aza indirgemek için proje oluşturduk. Halk Eğitim Merkezi ile kurs açtık. Şu an kursa yoğun bir ilgi var. Bu ilgi beklentilerimizin de üstünde. Kursun sonunda başarılı olan kadınlarımıza sertifikalarını vereceğiz. Böylelikle kadınlarımızın sosyal yaşam içerisinde daha da rahat etmelerini sağlayacağız."

Eğitmen Aşiyan Durak da kursa yoğun ilgi olduğunu belirterek, her yaştan kadının kurslara katılabileceğini bildirdi.

Kursiyer Çeçeni Kabak (50) ise okuma yazma öğreneceği için mutlu olduğunu kaydederek, "9 çocuğum var. Bunlardan 3'ü engelli. Çocuklarıma ben bakıyorum. Kaynanam da hasta, onun hastane işleriyle ben ilgileniyorum. Hastaneye gittiğim zaman çok zorlanıyordum. Bundan dolayı okuma yazma kursuna geldim. Allah'a şükür öğreniyorum. Bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

(AA)

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