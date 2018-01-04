Tüm birimler olarak her zaman kadınların yanında olduklarını kaydeden Yaman, "Mardin'e huzurun gelmesiyle vatandaşların sosyal olmalarına imkan sağlayan projelere imza atıyoruz. Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığımızı daha aktif hale getirerek, her zaman için kadınlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

"Kadınlarımıza yönelik gastronomi, pastacılık, tekstil gibi kurslar açtık. Bu kurslarımıza devam eden kadınlarımız el becerilerini geliştirdikleri gibi meslek sahibi de olabiliyorlar. Şehrimizde okuma yazma bilmeyen kadın sayısını daha aza indirgemek için proje oluşturduk. Halk Eğitim Merkezi ile kurs açtık. Şu an kursa yoğun bir ilgi var. Bu ilgi beklentilerimizin de üstünde. Kursun sonunda başarılı olan kadınlarımıza sertifikalarını vereceğiz. Böylelikle kadınlarımızın sosyal yaşam içerisinde daha da rahat etmelerini sağlayacağız."

Eğitmen Aşiyan Durak da kursa yoğun ilgi olduğunu belirterek, her yaştan kadının kurslara katılabileceğini bildirdi.

Kursiyer Çeçeni Kabak (50) ise okuma yazma öğreneceği için mutlu olduğunu kaydederek, "9 çocuğum var. Bunlardan 3'ü engelli. Çocuklarıma ben bakıyorum. Kaynanam da hasta, onun hastane işleriyle ben ilgileniyorum. Hastaneye gittiğim zaman çok zorlanıyordum. Bundan dolayı okuma yazma kursuna geldim. Allah'a şükür öğreniyorum. Bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

(AA)