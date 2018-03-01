Mardin’de okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kampanyası kapsamında Mardin’de okur yazarlık tanıtım programı düzenlendi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen ’Okuma yazma bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında okur yazarlık tanıtım programı gerçekleştirildi. Mardin ve ilçelerinde okuma yazma kursuna giden onlarca kadın aldıkları karneler ile programa katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’a okuma yazma öğrenmeye katkı sağladıkları için teşekkür etti. İstiklal Marşı ile başlayan programda Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye başkanlığının 1 yıllık çalışmaları sinevizyon gösterimi tanıtıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın proje hakkında vatandaşlara seslenişi sinevizyon gösterimi ile sunuldu.

“Bu şehrin hikayesini birlikte yazıyoruz”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman belediye bünyesinde okuma yazma kursları başlattıklarını da söyledi. Yaman, “Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldı. Biz de Mardin ilimiz olarak tam destek vereceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz özellikle dezavantajlı gruplarımızı tespit ederek çalışmalara başladık. İlimizde bu rakamı sıfıra indirmeye çalışacağız. Biz büyükşehir belediyesi olarak bu çalışmalara başlamıştık artarak devam ettireceğiz. Emine hocamızın önderliğinde çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu şehrin hikayesini birlikte yazıyoruz ve yazmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesile ile proje kapsamında katılımcı kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.