Mardin’de okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kampanyası kapsamında Mardin’de okur yazarlık tanıtım programı düzenlendi.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen ’Okuma yazma bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında okur yazarlık tanıtım programı gerçekleştirildi. Mardin ve ilçelerinde okuma yazma kursuna giden onlarca kadın aldıkları karneler ile programa katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’a okuma yazma öğrenmeye katkı sağladıkları için teşekkür etti. İstiklal Marşı ile başlayan programda Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye başkanlığının 1 yıllık çalışmaları sinevizyon gösterimi tanıtıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın proje hakkında vatandaşlara seslenişi sinevizyon gösterimi ile sunuldu.
“Bu şehrin hikayesini birlikte yazıyoruz”
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman belediye bünyesinde okuma yazma kursları başlattıklarını da söyledi. Yaman, “Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldı. Biz de Mardin ilimiz olarak tam destek vereceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz özellikle dezavantajlı gruplarımızı tespit ederek çalışmalara başladık. İlimizde bu rakamı sıfıra indirmeye çalışacağız. Biz büyükşehir belediyesi olarak bu çalışmalara başlamıştık artarak devam ettireceğiz. Emine hocamızın önderliğinde çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu şehrin hikayesini birlikte yazıyoruz ve yazmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesile ile proje kapsamında katılımcı kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“Mardin’de 3 bin 411 kişi okuma yazma projesinden faydalandı”
Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında teknik bilgiler veren Artuklu Halk Eğitim Müdürü Hamza Doğan 2017-2018 yılında Mardin’de 3 bin 411 kişinin eğitimlerden faydalanarak okuma yazma öğrendiğini kaydetti. Mardin’de okuma yazma bilmeyen oranının yüzde 3.9 olduğunu kaydeden Doğan, proje kapsamında ilçelerde yoğun talep olduğunu halk eğitim müdürlükleri ve okullara başvurular ile Mardin’de okuma yazma bilmeyen vatandaşın kalmamasının hedeflendiğini söyledi.
“Mardin’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak”
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, projenin başarıyla devam ettiğini ve katılımcı destekçi tüm kuruşlara teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Mardin’de okuma yazma bilmeyen vatandaşların eğitimleri tamamlanana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
“Okuma Yazma eğitimini bitiren kadınlardan teşekkür”
Konuşmaların ardından okuma yazma kursuna giderek okuma yazmayı öğrenen Ortaköylü vatandaşlardan Hilva Çelik Cumhurbaşkanına ve eşi Emine Erdoğan’a başlattıkları seferberlik için teşekkür etti. Çelik, "Birinci kademe eğitimimi bitirdim. Çok heyecanlıyım çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Kadınlardan Gülistan Durak Mardin Valisi Mustafa Yaman ve devlet büyüklerine bu çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karnesi ile sahneye gelen kadınlar mutlu olduklarını ifade ederek okumaya devam edeceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilerek program sonlandırıldı.
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