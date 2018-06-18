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Mardin'de otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Mardin'de otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 27 FE 590 plakalı otomobil, Bostanlı Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Kazada araçta bulunan Uzman Çavuş İsmail ve ağabeyi Beşir Ertem hayatını kaybetti, Şükrü Özdemir yaralandı.

Özdemir, Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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mardin trafik kazası

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