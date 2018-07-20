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Mardin'de patlayıcı ve silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

Mardin'de patlayıcı ve silah ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki operasyonlarda patlayıcı, uzun namlulu silahlar ve muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye sınır hattı Taşlıca mahallesinde 2 sırt çantasında 26 kilogram patlayıcı, 8 ateşleyici, 7 elektrikli fünye, 4 infilak fitili ve kumanda ele geçirildiği bildirildi.

Bozhöyük mahallesinde ise 2 kişinin evlerinde yapılan aramada 5 uzun namlulu silah, tabanca, uzun namlulu tüfek ve tabancalara ait şarjör ve fişekler, keskin nişancı silah dürbünü, 9 bin 192 paket kaçak sigara, bir kilo 47 gram kubar esrar ve 47 kilogram tütün ele geçirildiği kaydedildi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin terör

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