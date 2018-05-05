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Mardin'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

Mardin'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde aniden etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle Mardin-Diyarbakır kara yolunda bazı araçlar şarampole yuvarlandı, bazıları yağışın bitimini yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Sağanak ve dolu dolaysıyla maddi hasarlı trafik kazaların yaşandığı yollarda, trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların önlerine ve çatıların altına sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Kentte bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandı.

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dolu mardin sağnak

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