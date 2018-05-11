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Mardin'de sağanak ve sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

Kent genelinde etkili olan sağanak, bazı okul, iş yeri ve evlerde su baskınlarına neden oldu

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte 4 gündür etkisini sürdüren yağmur aralıklarla sağanağa dönüştü. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak, bazı okul, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden olurken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

İtfaiye ve belediye ekipleri Kızıltepe 23 Nisan İlköğretim Okulu ile iş merkezleri ve evlerde oluşan su baskınlarına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yağmur sularını vidanjör ve motopomp ile boşaltırken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizledi.

Ayrıca Savur ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan turist kafilesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

- Valilik kuvvetli yağışlara karşı uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre 13 Mayıs'a kadar kuvvetli yağışların beklendiği, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

- Sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken ulaşımda aksama yaşandı.

Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı.

Bu arada ulaşımı olumsuz etkileyen sis, Mardin Kalesi ve diğer tarihi yapılarda güzel bir manzara oluşturdu.

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