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Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

MARDİN'de, son bir haftadır yaşamı olumsuz etkileyen sağnak, bugün de merkez ve ilçelerinde etkisini gösterdi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, son bir haftadır yaşamı olumsuz etkileyen sağnak, bugün de merkez ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle, birçok ev, işyeri ve tarlayı su bastı, caddeler nehre döndü, araçlar yolda kaldı.

Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezlerinde sul baskınları yaşandı. Sel sularıyla birlikte taşan dereler, cadde ve sokakları sular altında bırakırken, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklardaki rögarların tıkanması ile günlük yaşam olumsuz etkilendi. Sürücüler, suyla dolan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yağmur suları içinde kaldı. Birçok, ev, işyeri ve tarla da sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar korunmak için pazar poşetlerini ayaklarına ve başlarına geçirmesi ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bir haftadan beri etkili olan yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek, Mardin'de son 24 saatte metrekareye bazı yerlerde 100 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ekipler tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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