Mardin'de şehit ve gazi yakınları yalnız bırakılmıyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bin şehit ve gazi yakınlarını evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra destek oluyor. Ailelere ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde bir süre önce Şehit ve Gazi Yakınları Şubesini kurduklarını, bu sayede aileleri yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Gazi ve şehit yakınlarının ziyaretlerden çok mutlu olduğunu aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Bazen ben de bu ziyaretlere katılıyorum. Aileler çok şaşırıyor ve çok mutlu oluyorlar. İhtiyaçlarını tespit ediyor. Çok kısa süre içerisinde yardımcı oluyoruz. Bundan sonra bütün şehit ailelerimize daha güzel imkanlar sunacağız. Bu bayrak ve vatan için canlarını feda eden şehit ve gazi yakınlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız."