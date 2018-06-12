Mardin'de şehit ve gazi yakınları yalnız bırakılmıyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ediyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bin şehit ve gazi yakınlarını evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra destek oluyor. Ailelere ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediliyor.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde bir süre önce Şehit ve Gazi Yakınları Şubesini kurduklarını, bu sayede aileleri yalnız bırakmadıklarını belirtti.
Gazi ve şehit yakınlarının ziyaretlerden çok mutlu olduğunu aktaran Yaman, şöyle devam etti:
"Bazen ben de bu ziyaretlere katılıyorum. Aileler çok şaşırıyor ve çok mutlu oluyorlar. İhtiyaçlarını tespit ediyor. Çok kısa süre içerisinde yardımcı oluyoruz. Bundan sonra bütün şehit ailelerimize daha güzel imkanlar sunacağız. Bu bayrak ve vatan için canlarını feda eden şehit ve gazi yakınlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız."
- "Canımız devletimize feda olsun"
Gazi Güvenlik Korucusu Ali Çelik ise terörle mücadele sırasında mayına bastığını ifade ederek "Vatan için terörle mücadele ettim ve ayağım koptu. Her şey vatan için. Canımız devletimize feda olsun." dedi.
Şehit yakını Nejat Daş da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Devletimizi her zaman yanımızda hissediyoruz. Bizi yalnız bırakmayarak her zaman sıkıntılarımızla ilgileniyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı
“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!
İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi
Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum