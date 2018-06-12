HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mardin'de şehit ve gazi yakınları yalnız bırakılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret edip, ihtiyaçlarını gideriyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bin şehit ve gazi yakınlarını evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra destek oluyor. Ailelere ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde bir süre önce Şehit ve Gazi Yakınları Şubesini kurduklarını, bu sayede aileleri yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Gazi ve şehit yakınlarının ziyaretlerden çok mutlu olduğunu aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Bazen ben de bu ziyaretlere katılıyorum. Aileler çok şaşırıyor ve çok mutlu oluyorlar. İhtiyaçlarını tespit ediyor. Çok kısa süre içerisinde yardımcı oluyoruz. Bundan sonra bütün şehit ailelerimize daha güzel imkanlar sunacağız. Bu bayrak ve vatan için canlarını feda eden şehit ve gazi yakınlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız."

- "Canımız devletimize feda olsun"

Gazi Güvenlik Korucusu Ali Çelik ise terörle mücadele sırasında mayına bastığını ifade ederek "Vatan için terörle mücadele ettim ve ayağım koptu. Her şey vatan için. Canımız devletimize feda olsun." dedi.

Şehit yakını Nejat Daş da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Devletimizi her zaman yanımızda hissediyoruz. Bizi yalnız bırakmayarak her zaman sıkıntılarımızla ilgileniyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!
Bakan Soylu: 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek çalışalımBakan Soylu: 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek çalışalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin mardin büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

İlginizi Çekebilir

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.