Mardin'de şiddetli yağış

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde şiddetli yağış taşkınına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde etkisini sürdüren yağış dere yataklarında taşkına yol açtı, Mardin-Diyarbakır karayolunda bir tekstil fabrikasının önünde su birikti.
200 kişinin çalıştığı fabrikada işçiler, iş yerini su basmaması için atık kumaş parçalarını kapı önüne sererek önlem almaya çalıştı.
Bölgeye tedbir amaçlı 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan bazı işçiler AFAD ekiplerince bulundukları yerden alındı.
İş yeri yetkilisi Abdurrezzak Acu, 2 gün önce etkili olan yağışta iş yerini su bastığını, bugün de fabrikada yaklaşık 100 işçinin çalıştığı sırada tekrar su baskını tehlikesiyle karşılaştıklarını belirtti. Olaya kısmen müdahale etmeye çalıştıklarını aktaran Acu, su taşkına karşı önlem alınmasını beklediklerini söyledi.
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