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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kavganın iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öğrenildi

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Cevizlik Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Demir ve Koru ailelerinin bireyleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Şehmus Koru hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi Mardin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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