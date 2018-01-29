Mardin'de sınır karakoluna YPG'liler saldırdı!

Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimleri, Suriye'nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren PKK/YPG'li teröristlerin sınır birliklerine saldırı düzenleyecebileceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine sınır birliklerinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Dün gece Suriye'nin Derbesiye bölgesinden Kızıltepe Akdoğan Hudut Karakolu'na taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe, güvenlik güçleri misliyle karşılık verdi. Saldırının yapıldığı bölge, tank ve obüslerle ateş altına alındı. PKK/YPG'ye ait hedefler imha edilirken, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
DHA
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