Mardin'de Suriyeli kadın öldürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'de, Suriyeli kadın imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 27 Nisan'da Suriye vatandaşı kadının öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmada, maktulün imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve cinayet zanlısı olan Suriyelinin ülkesine kaçmak üzere olduğu tespit edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan operasyonla zanlının aynı gün Kilis Öncüpınar Hudut Kapısı'nda gözaltına alındığı ve Mardin'e getirildiği bildirildi.

Zanlının, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtilen açıklamada, her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

