Mardin'de taşeron kadro sınavına 200 itiraz

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, belediyelerdeki taşeron kadrosundan sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için sınava girenlerden 200'ü, kazanamayınca değerlendirmede hata yapıldığını öne sürüp itirazda bulundu. Yapılan değerlendirmede 13 işçinin sınavı kazandığı açıklanırken, 187'si için sonuç değişmedi.

​Mardin Büyükşehir'de 103, Kızıltepe'de 71, Derik'te 13, Nusaybin'de 12 ve Mazıdağı Belediyesi'nde çalışan 1 işçi, girdikleri taşeron kadro sınavını kazanamayınca, değerlendirmede hata yapıldığını öne sürerek Sürekli İşçi Sınav Komisyonu'na itiraz dilekçesi verdi. Mardin Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında toplanan komisyon, itirazları değerlendirerek karara bağladı. Mardin Büyükşehir'den yapılan 103 itirazdan 13'ünün sınav değerlendirmesinde hata yapıldığı belirlendi. Bu 13 kişinin sınavdan geçtiğini açıklayan komisyon, diğer ilçelerden yapılan başvuruların tümünü ise reddetti.

Komisyon kararları Mardin Valiliği'nin internet sitesinden yayımlandı.