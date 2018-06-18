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Mardin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Mardin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Mazıdağı ve Derik ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandığı ifade edilen açıklamada, bazı şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonun sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Jandarma mardin

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