Mardin'de terör operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ve Savur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesi kırsalında 26 Mart'ta terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak imha edilmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 7 el bombası, 210 fişek, el telsizi, ses kayıt cihazı ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Aynı tarihte Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde istihbari çalışmalar sonucu bölücü terör örgütlerince kullanılan sığınak tespit edildiği aktarılan açıklamada, yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.