Mardin'de terör operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan iki şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan takip sonucunda biri 4 yıl 2 ay, diğeri 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.