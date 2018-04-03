HABER

Mardin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan iki şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan takip sonucunda biri 4 yıl 2 ay, diğeri 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılarTeröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 şüpheli mardin PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.