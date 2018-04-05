Mardin'de toplu ulaşıma dahil edilen araçlar için tören

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Daha önceki yıllarda ne çöpler toplanıyordu, ne yollar yola benziyordu, ne parklar vardı, ne gençlerle ne de çocuklarla ilgileniliyordu. Arkadaşlarımızla beraber bu şehrin kadınları, gençleri, öğrencileri, engellileri için çalışıyoruz ve onlar için gayret gösteriyoruz." dedi.
Yaman, Kızıltepe ilçesinde toplu ulaşım sistemine dahil edilen 48 araç için düzenlenen törende, ulaşımın, Mardin'in en büyük problemlerinden biri olduğunu, ulaşımdaki aksaklıkları düşünerek, önce şehrin master planını hazırladıklarını söyledi.
Kooperatif başkanları ile görüşerek Mardin Toplu Ulaşım Sistemi'ni işler hale getirmeye başladıklarını dile getiren Yaman, bu sistemin çalışmasına Nusaybin ilçesinden başladıklarını, sistemi şimdi de Kızıltepe'de uyguladıklarını kaydetti.
Bu yıl hem bütçeyi hem de proje sayısını artırdıklarını ifade eden Yaman, şöyle devam etti:
"Kızıltepe kentin en önemli ilçesi, o nedenle de bütçemizdeki en önemli payı Kızıltepe için ayırdık. Arkadaşlarımızla beraber büyükşehirin kurumsallaşmasını sağlıyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda ne çöpler toplanıyordu, ne yollar yola benziyordu, ne parklar vardı, ne gençlerle ne de çocuklarla ilgileniliyordu. Arkadaşlarımızla beraber bu şehrin kadınları, gençleri, öğrencileri, engellileri için çalışıyoruz ve onlar için gayret gösteriyoruz. Bu göreve geldiğimizde hep şunu söyledik; artık bizim yerel yönetimlerin, oraya buraya dağıtacağı parası yok, örgüte verecek parası yok, bu şehrin hemşehrilerine, alt yapısına, kadınlarına, gençlerine ve öğrencilerine harcanacak dedik ve o sözümüzü tutuk. Bütün harcamalarımızı artık sizler için yapıyoruz."
Mardin Kızıltepe Minibüsçüler 1 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şeyhmus Gökçen de yıllardır toplu taşımacılığın çözülemeyen sorunlarının, bu projeyle sonlanacağını belirterek, halka daha kaliteli ve güzel hizmet sunmak için zorlu ve ciddi bir mali yükün altına giren tüm kooperatif mensubu arkadaşlarına ve projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Törene, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
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