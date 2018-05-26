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Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ömer Doğan (36) yönetimindeki 81 EV 919 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda şarampole devrildi.

Ağır yaralanan sürücü Doğan, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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/ fotoğraf// Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (1)/ fotoğraf// Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (1)
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Mardin’de trafik kazası: 1 ölü

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