Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kabama Mahallesi Artuklu-Midyat yolunda Erkan Çelik'in (34) kullandığı plakasız motosiklet, Abdurrahman C. yönetimindeki 01 AAD 237 plakalı tıra arkadan çarptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ABD Savunma Bakanı: Trump'ın tehditleri askeri ilişkilerimizi etkilemez
Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz
Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum