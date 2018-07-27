Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kabama Mahallesi Artuklu-Midyat yolunda Erkan Çelik'in (34) kullandığı plakasız motosiklet, Abdurrahman C. yönetimindeki 01 AAD 237 plakalı tıra arkadan çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

