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Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 22:34 | Son Güncelleme

Kızıltepe'de düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı otomobil, Kızıltepe-Ceylanpınar karayolu Dikmen Trafo merkezi yakınında devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan 10 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Aysel (22) Gülistan (6) Şevval (9) Cemal (11) Şerine ve Cengiz Yavuz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobildekilerin Kızıltepe'deki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

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