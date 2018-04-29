Mardin’de trafik kazası: 12 yaralı

MARDİN - (AA) - Mardin’in Artuklu ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Karahaner yönetimindeki 47 T 0087 plakalı taksi ile Musa Sunar'ın kullandığı 44 BE 906 plakalı hafif ticari araç, Alakuş kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice Bozkurt, Asiye Baytürk, Muhammet Ali Akçay ve Ümit Sunar ile henüz ismi öğrenilemeyen 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
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