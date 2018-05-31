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Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Muhittinoğlu yönetimindeki 72 DN 435 plakalı panelvan tipi araç, Savur ilçesi İçören Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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