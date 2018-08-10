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Mardin'de turistlere rehber eşliğinde ücretsiz tur

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:07 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı yanları açık tur otobüsüyle turistlere kentteki tarihi ve turistik mekanları rehberler eşliğinde ücretsiz gezme imkanı sağlıyor - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman: -"Mardin, huzurla birlikte son 8 yılda bir milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği bir kent haline geldi. Bizde bu yönde çalışmalarımıza yön veriyoruz, tur otobüsü de bunlardan bir tanesi"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan yanları açık tur otobüsü, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi, huzurun hakim olduğu, dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardır birlikte yaşadığı tarihi şehir Mardin’e, turistlerin ilgisini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında hizmete sunalan yanları açık tur otobüsü, kente gelen turistlere, rehber eşliğinde yaklaşık bir saat ücretsiz tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin’de turizm hareketliliğini artırmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Mardin’in sağlanan huzur ve güven ortamıyla film, dizi ve klip yapımcılarının yanı sıra fotoğrafçıların da tercih ettiği mekanlar arasına girdiğini vurgulayan Yaman, "Mardin, huzurla birlikte son 8 yılda bir milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği bir kent haline geldi. Biz de bu yönde çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tur otobüsü de bunlardan bir tanesi. Misafirlerimizi yaklaşık bir saat boyunca tarihi bir seyre çıkartıyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Tur otobüsüyle kenti gezen fotoğraf sanatçısı Pınar Yüksel, Mardin'i görüntülemek için geldiğini, uygulama sayesinde fotoğraflayacağı alanlara çok rahat ulaşabildiğini anlattı.

Turistlerden Alper Tunga Karadeniz de ilk defa 2014'te Mardin'e geldiğini dile getirerek, "Yaşanan olaylardan sonra turizmin tekrar canlandırılması çok güzel. Görevlendirmeyle Mardin’de güzel değişimler yaşanmış." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mardin tur turizm

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