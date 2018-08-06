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Mardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

MARDİN ve ilçelerinde çalışan din görevlileri, Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu'da piknikte bir araya geldi.

Mardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN ve ilçelerinde çalışan din görevlileri, Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu'da piknikte bir araya geldi.
Din-Bir-Sen tarafından düzenlenen pikniğe, Sendika Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Ersan, Mardin merkez, Artuklu, Dargeçit, Midyat ve Nusaybin ilçe temsilcileri, din görevlileri, müezzin kayyımlar, Kuran Kursu öğreticileri ve müftülük personelinden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ersan, amaçlarının Diyanet personeli arasında kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu belirtti. Ersan, bu organizasyonları her yıl yaptıklarını hatırlatarak, "Birçok kurumda çalışan görevliler yaz ayları boyunca tatil yaparken, din görevlilerimiz görevlerinin başında, camilerimizde çocuklarımıza Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler, dersler veriyor. Biz de bu vesileyle din görevlilerimizi bir gün de olsa piknikte buluşturduk. Burada din görevlilerimiz hem dinlenme imkanı hem de birbirleriyle hasbihal etme fırsatı buluyorlar. Programa katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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Mardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptıMardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptıMardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptıMardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptı

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