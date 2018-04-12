Mardin'deki yolsuzluk operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, organize olarak hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan 10'u kamu görevlisi 19 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum