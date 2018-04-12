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Mardin'deki yolsuzluk operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

Hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yaparak devleti yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, organize olarak hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan 10'u kamu görevlisi 19 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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