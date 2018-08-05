HABER

Mardin'den engelli çocuklara yönelik etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, engelli gençlerle Down Kafe'de düzenlenen etkinlikte buluştu

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, engelli gençlerle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Valilik Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hayata geçirilen "Hayal Dünyası Teraryum Atölyesi ile Hayat Buluyor" projesi kapsamında, Down Kafe'de engelli çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlikte teraryum fanuslarını hazırlayan engelli çocuklar ile protokol üyeleri cam fanus içerisine toprak, yapay çim, çakıl gibi malzemeleri yerleştirerek, bahçe dekorasyon çalışması yaptı.

Daha sonra Engelsiz Mardin Sanat Korosu tarafından konser verildi. İşitme engelli ve down sendromlu çocuklar halay çekerek, eğlendiler.

Yaman, burada yaptığı açıklamada, Mardin'de mutlu bir şehir inşa etmek istediklerini söyledi.

Engelli çocuklarla bir araya geldiklerini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"'Engelsiz Mardin' sloganıyla yürüttüğümüz projelere vatandaşlarımızın katılımlarını sağlıyoruz. Bugün de teraryum atölyesi düzenledik. Down sendromlu çocuklar için açtığımız kafede etkinliği düzenlediklerinden dolayı mutluyuz. Mardin, engelli vatandaşlarımızın da mutlu olduğu bir şehir olma yolunda ilerliyor."

Şehre artık huzur ve güvenin hakim olduğunu vurgulayan Yaman, "Son 1,5 yılda şehre gelen misafirlerimizde 4 kat artış oldu. Şehir esnafının yüzü gülüyor, yatırımcıların yüzü gülüyor, aileler mutlu. Bu mutluluğa engelli vatandaşlarımız da katkı sağlıyor. Onlar da mutlu oluyorlar, biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Ecenur Dikmen, ilk defa böyle bir etkinliğin yapıldığını, mutlu olduğunu söyledi.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.