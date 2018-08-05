Mardin'den engelli çocuklara yönelik etkinlik

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, engelli gençlerle düzenlenen etkinliğe katıldı.
Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Valilik Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hayata geçirilen "Hayal Dünyası Teraryum Atölyesi ile Hayat Buluyor" projesi kapsamında, Down Kafe'de engelli çocuklarla bir araya geldi.
Etkinlikte teraryum fanuslarını hazırlayan engelli çocuklar ile protokol üyeleri cam fanus içerisine toprak, yapay çim, çakıl gibi malzemeleri yerleştirerek, bahçe dekorasyon çalışması yaptı.
Daha sonra Engelsiz Mardin Sanat Korosu tarafından konser verildi. İşitme engelli ve down sendromlu çocuklar halay çekerek, eğlendiler.
Yaman, burada yaptığı açıklamada, Mardin'de mutlu bir şehir inşa etmek istediklerini söyledi.
Engelli çocuklarla bir araya geldiklerini aktaran Yaman, şunları kaydetti:
"'Engelsiz Mardin' sloganıyla yürüttüğümüz projelere vatandaşlarımızın katılımlarını sağlıyoruz. Bugün de teraryum atölyesi düzenledik. Down sendromlu çocuklar için açtığımız kafede etkinliği düzenlediklerinden dolayı mutluyuz. Mardin, engelli vatandaşlarımızın da mutlu olduğu bir şehir olma yolunda ilerliyor."
Şehre artık huzur ve güvenin hakim olduğunu vurgulayan Yaman, "Son 1,5 yılda şehre gelen misafirlerimizde 4 kat artış oldu. Şehir esnafının yüzü gülüyor, yatırımcıların yüzü gülüyor, aileler mutlu. Bu mutluluğa engelli vatandaşlarımız da katkı sağlıyor. Onlar da mutlu oluyorlar, biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.
Çocuklardan Ecenur Dikmen, ilk defa böyle bir etkinliğin yapıldığını, mutlu olduğunu söyledi.
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