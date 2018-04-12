Mardin'e Fransa'dan gelen turistler davul zurna ile karşılandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'e uzun yıllar aradan sonra yurt dışından il turist kafilesi geldi. Fransa'dan İstanbul aktarmalı THY uçağı ile gelen 48 turist havalimanında, çiçeklerle, davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek karşılandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mardin’de 2 yıldır terör ve şiddet olayları nedeniyle aksayan turizm, huzur ve güvenin sağlanmasının ardından, yeniden canlanmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerden oluşan 48 kişilik kafile, dün akşam saatlerinde Mardin'e geldi. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Mardin'de faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ortak organizasyonu kapsamında turistler, davul zurna eşliğinde çekilen halaylar ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

Sezonun yurtdışından ilk turist kafilesi, Mardin Havalimanı’na indi. Fransa'nın başkenti Paris'tenİstanbul aktarmalı THY uçağıyla Mardin'e gelen 48 kişiden oluşan turist kafilesine, badem şekeri ikram edildi. Havalimanı çıkışında da davul-zurna eşliğinde karşılanan turistler önce büyük şaşkınlık yaşarken, daha sonra kendileri de müziğin ritmine uyup halay ve zılgıt çekti. Bir saat süren karşılama töreninin ardından, turistler bir hafta tatil yapacakları otele geçti.

Fransa'dan Mardin'i görmeye gelen kafilenin içinde yeralan Paris Hanımeli Derneği Başkanı Pembe Hekimoğlu, karşılamadan çok etkilendiklerini belirterek, "İnanılmaz heyecanlıyım, yıllardır hayal bile edemediğim Mardin'e geldim. Bu ilk olmayacak tabi. Bundan sonra da tekrar tekrar Mardin'i ziyaret etmek istiyoruz. Şu yaşattığınız var ya inanılmazdı. Emin olun bunun sesi Paris'ten de duyulacaktır. Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Çok şaşırdık. Mardin'de herkes çok sıcakkanlı insanlar. Bu sıcaklıklarını bize şimdiden gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Karşılamada yeralan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı İbrahim Aydın, "Bugün yurtdışından gelen ilk turist kafilemizi davul zurna ile karşılıyoruz. Bu da bölge insanı olarak bizi epey sevindirdi. Gördünüz gerçekten bu karşılamada yaşananlar bizi de duygulandırdı. Biz boşuna dememişiz Mardin dinlerin ve dillerin şehridir diye. Bu güzel bir örnek. Bugün STK'lar olarak onları karşılamaya geldik. Çok mutluyuz gerçekten, tekrar Mardin'e hoşgeldiler, şeref verdiler. Şu anda mutluluğumuzu ifade edemeyiz. Herkesin Mardin'de bir evi, bir kapısı var. Kalbimiz, gönlümüz her zaman gelen turistlere açıktır" diye konuştu.

Karşılamadan sonra turistler otellerine geçmek üzere otobüslere bindi.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bu yıl bir milyon misafiri Mardin'de ağırlamak istediklerini söyledi. Mardin'in artık terörle değil, turizmle gündeme gelmesini istediklerini ifade eden Güngör, "Mardin'de özellikle Kobani bahaneli eylemler ile çukur olaylarının ardından turizm ciddi zararlar görmüştü. Çok şükür, bu olaylardan sonra toparlandık. Öncü gruplar, Mardin'de herhangi bir şeyin olmadığını görünce referandumun ardından doluluk oranımız yükselmeye başladı. Son aldığımız resmi verilere göre, Mardin'de rekor üstüne rekor kırılıyor. Mardin'in huzurlu bir şehir olduğunu anlatmak ve terör algısını kırmak için önemli organizasyonlar yapıldı. Mardin'de kapanan otellerden yeni açılan oteller sürecine girmiş olup daha önce 12 tane otelimiz kapanmıştı. Ama şu anda kapanan otellerin yanında yeni açılan oteller oldu. Şu anda Midyat'ta ve Nusaybin'de bir otel Mardin merkezde ise 2 otelimize açıldı" diye konuştu.

Reyhani Kasrı Oteli Genel Müdürü Esra Şirin de bu yıl sağlanan huzur ortamıyla birlikte, turizmde hareketlilik yaşandığını ifade ederek, Mayıs ayına kadar hafta sonları için bütün odalarının dolu olduğunu söyledi. Gelen taleplerden mutlu olduklarını anlatan Şirin, "Şimdiden Eylül ve Ekim ayı talep alıyoruz. Bütün otellerimiz dolsun esnafımız da kazansın istiyoruz. Özellikle hafta sonları ve tatil günleri turizm yoğunluğu yaşanıyor" ifadelerini kullandı.