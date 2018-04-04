Mardinli öğrenciler Mehmetçik için seferber oldu

Mardinli öğrenciler Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla örnek bir kampanyaya imza attı.

Mardin’in Artuklu ilçesi Kabala Şakir Süreyya Nuhoğlu Çok Programlı Lisesi öncülüğünde yüzlerce öğrenci Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere iç çamaşırı, çorap ve taşınabilir şarj cihazı gönderdi. Ürünler ve öğrencilerin yazdığı mektuplar İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından Mardin İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Mardin’de yüzlerce öğrencinin bu kampanya için seferber olduğunu aktaran Sarı, “Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve çok sayıda vatandaşın desteği oldu. Öğrencilerimiz Mehmetçiklere yüzlerce mektup yazdı. Onlara sonuna kadar destek olduklarını yazıya döktüler. Yazılan mektupları da Afrin’e gönderilmek üzere komutanlığımıza teslim ediyoruz. Öğrencilerimizin Afrin’deki Mehmetçiklere moral vermek amacıyla yürüttüğü bu kampanyaya katılmaktan gurur ve sevinç duyuyorum. Bu kampanyada emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.