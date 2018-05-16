Margvelaşvili'den Putin'e görüşme çağrısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, iki halkın karşılıklı çıkarları için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini bildirdi.

Margvelaşvili, Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gürcistan ile Rusya arasındaki gergin ilişkilere değinen Margvelaşvili, "İşgal altındaki bölgeleri Gürcistan'a geri vereceği andan itibaren Rusya'ya iyi komşuluk ilişkilerimizi sunacağız." dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı, Rusya ile rasyonel bir diyaloğa başlamak için bu ülkenin Abhazya ve Güney Osetya'yı işgaline son vermesini şart koştu.

Rusya'nın Gürcistan'ın haritasını tank ve tüfeklerle değiştirmek çabasında olduğunu savunan Margvelaşvili, Gürcü hakının ikili ilişkilerdeki gerginliğin son bulmasından yana olduğunu ifade etti.

Margvelaşvili, "Rus lideri ile onun kendi imajından değil iki halkın karşılıklı çıkarı için görüşme zamanının gelmesini hayal ediyorum. Eğer Rus lideri bu açıdan benimle konuşursa ilişkilerimiz düzelecektir." şeklinde konuştu.

