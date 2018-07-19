Margvelaşvili'den Putin'e tepki

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO ile iş birliğinde bulunmasına olumsuz tepki verecekleri yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "NATO-Gürcistan ittifakı bu bölgede güvenliğin sağlanmasına hizmet ediyor ve tam da Rusya'nın sınırlarında istikrara katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Margvelaşvili Putin'e yazılı olarak cevap verdi.

Margvelaşvili, yazısında "NATO-Gürcistan ittifakı bu bölgede güvenliğin sağlanmasına hizmet ediyor ve tam da Rusya'nın sınırlarında istikrara katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Tiflis tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik defalarca yapıcı adım atıldığını ve sorunların çözülmesi için Gürcistan'ın barışçıl politikayı seçtiğini vurgulayan Margvelaşvili, yeniden güven sağlanmasının, komşu devletin toprak bütünlüğü ve egemenliği ihlal edilerek mümkün olamayacağını belirtti.